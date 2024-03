Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Bagger im Steinbruch beschädigt

Greiz (ots)

Cossengrün: Für Schaden an einem Bagger im vierstelligen Bereich sorgten am vergangenen Wochenende (10.03.2024 - 11.03.2024) bislang unbekannte Täter. Offenbar von Sonntag zu Montag hielten sich die Sachbeschädiger in einem Steinbruch in Cossengrün (Rentzschmühle) auf und schmissen mit einem Stein die Scheiben des dort abgestellten Baggers ein. Dabei entstand zusätzlich Sachschaden am Display der Arbeitsmaschine. Erst am letzten Samstag (09.03.2024) nahmen Polizeibeamte aus Plauen die Ermittlungen zu diversen Sachbeschädigungen, verübt durch randalierende Jugendliche, auf, wobei beide Tatorte in unmittelbarer Nähe liegen. Ob hier ein Zusammenhang besteht, wird derzeit geprüft. Die Greizer Polizei ermittelt nun zum Tatgeschehen (Bezugsnummer 0064480/2024) und nimmt Zeugenhinweise dazu unter der Tel. 03661 / 6210 entgegen. (KR)

