Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Frontalkollision - ein Fahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend, 15.11.2023, kam es auf der B 34/Konstanzer Straße zwischen Waldshut und Tiengen zu einer Frontalkollision zwischen zwei Pkws. Gegen 18:20 Uhr war ein 19 Jahre alter Volvo-Fahrer in Fahrtrichtung Waldshut aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten. Er stieß mit einem entgegenkommenden Mercedes-Benz frontal zusammen. Der 55-jährige Mercedes-Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden liegt bei rund 65000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

