Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Flächenbrände von Feldern bei Diethardt und Oelsberg

Diethardt/Oelsberg (ots)

An Samstagnachmittag wurden der Feuerwehr und Polizei zwei Brände von Feldern gemeldet. Jeweils bei Mäharbeiten und wahrscheinlich durch Funkenflug an den Mähdräschern kam es zu den Bränden auf einem Feld bei Diethardt an der L335 und einem Feld bei Oelsberg an der B 274. Die Brände konnten durch die Feuerwehr und herbeieilende andere Landwirte mit Wasserbehältnissen eingedämmt und gelöscht werden. Die L 335 und B 274 mussten zeitweise voll gesperrt werden. Es entstandt bei Oelsberg ein Schaden von ca. 2 Hektar, bei Diethardt von ca. 3 Hektar.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell