LPI-G: Waffenfund

Greiz (ots) - Cossengrün: Für Schaden an einem Bagger im vierstelligen Bereich sorgten am vergangenen Wochenende (10.03.2024 - 11.03.2024) bislang unbekannte Täter. Offenbar von Sonntag zu Montag hielten sich die Sachbeschädiger in einem Steinbruch in Cossengrün (Rentzschmühle) auf und schmissen mit einem Stein die Scheiben des dort abgestellten Baggers ein. Dabei entstand zusätzlich Sachschaden am Display der ...

