POL-PDPS: Hornbach (Kreis Südwestpfalz) - Einbruch in Einfamilienhaus

Hornbach (Kreis Südwestpfalz) (ots)

Zeit: 19.01.2024,10:30 Uhr - 21.01.2024, 12:50 Uhr Ort: 66500 Hornbach, Hieronymus-Beck-Ring. SV: Bislang unbekannte Täter drangen von der Gebäuderückseite gewaltsam über ein Fenster in die Garage eines Einfamilienhauses ein und gelangten von dort über eine Zwischentür in den Wohnbereich. Dort durchwühlten sie sämtliche Schränke und Behältnisse. Ein Überblick über etwaiges Diebesgut konnte zunächst nicht gewonnen werden. Der Sachschaden am Fenster, an der Zwischentür und an mehreren zerstörten Lampen und Bewegungsmeldern am Anwesen dürfte bei mehreren tausend Euro liegen.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen des Einbruchs. |pizw

