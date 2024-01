FW-EN: Wetter - Löscheinheit Grundschöttel öffnet Tür

Wetter (Ruhr) (ots) - Am gestrigen Abend wurde um 17:48 Uhr die Löscheinheit Volmarstein zu einem Wasserschaden in einem Mehrfamilienhaus an der von-der-Recke-Str. alarmiert. Aufgrund eines technischen Defektes sammelte sich eine große Menge Wasser in einem Kellerraum und konnte nicht mehr abfließen. Durch die Einsatzkräfte wurden mehrere Tauchpumpen vorgenommen, ...

