Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim an der Brenz - Betrunkener verursacht gleich zwei Unfälle

Am Montag hatte ein 55-Jähriger im Rausch einem Auto die Vorfahrt genommen und einen Fußgänger angefahren.

Ulm (ots)

Gegen 12.15 Uhr war ein 55-Jähriger mit seinem KIA in der Leonhardstraße unterwegs. Von dort aus wollte er nach links in die Wilhelmstraße abbiegen. Auf die Vorfahrt einer entgegenkommenden 41-Jährigen achtete er nicht. Die Frau war in der Leonhardstraße unterwegs und wollte die Wilhelmstraße geradeaus in Richtung Leonhardstraße überqueren. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand. Nach dem Zusammenstoß setzte der 55-Jährige mit seinem KIA ein Stück zurück. Dabei achtete er nicht auf einen Fußgänger. Der stand hinter dem KIA und wurde mit dem Heck am rechten Bein erfasst. Der 62-Jährige stürzte zu Boden und wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte den Fußgänger in eine Klinik. Die beiden Autofahrenden blieben unverletzt. Die Beamten stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass der 55-Jährige betrunken war. Deshalb musste er mit in eine Klinik. Dort nahm ihm ein Arzt Blut ab. Die Polizei Heidenheim schätzt den Schaden an den fahrbereiten Autos auf jeweils 2.000 Euro. Auf den 55-Jährigen kommen nun mehrere Anzeigen zu.

++++0731856 0730420

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell