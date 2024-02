Polizei Mettmann

POL-ME: Drohung gegen Bankfiliale löste Polizeieinsatz aus - Velbert - 2402100

Mettmann (ots)

In Velbert hat eine Drohung gegen eine Bankfiliale in der Innenstadt am Mittwochnachmittag (28. Februar 2024) einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Letztlich konnte die Polizei aber schnell Entwarnung geben.

Folgendes war geschehen:

Am Nachmittag erhielt eine Bankfiliale an der Friedrichstraße gegen 15:30 Uhr eine digitale Drohnachricht eines anonymen Absenders - woraufhin Mitarbeiter der Bank die Polizei informierten.

Da zu diesem Zeitpunkt die tatsächliche Gefahrenlage noch nicht valide eingeschätzt werden konnte, rückte die Polizei zunächst mit mehreren Kräften aus. Zudem wurde die Bank evakuiert und der Platz davor geräumt.

Bei den Ermittlungen der Polizei stellte sich dann heraus, dass die Drohung gegenüber der Bank als nicht ernstzunehmend einzustufen war. Daher wurden die polizeilichen Maßnahmen um kurz nach 17 Uhr zurückgefahren.

Die Ermittlungen zu dem Verfasser der Drohungen dauern an.

