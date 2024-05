Polizei Mettmann

POL-ME: Unbekannte Person zerkratzt sechs Autos - die Polizei ermittelt - Erkrath - 2405036

In Erkrath zerkratzte eine bislang unbekannte Person zwischen Mittwochabend (8. Mai 2024) und Donnerstagmorgen (9. Mai 2024) gleich sechs Autos, die an der Eisenstraße in Hochdahl abgestellt waren. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das weiß die Polizei bislang:

Der Halter eines grauen Seat Leon parkte sein zu diesem Zeitpunkt unbeschädigtes Auto am Mittwochabend gegen 19 Uhr am Fahrbahnrand der Eisenstraße auf Höhe der Hausnummer 11. Daneben stellte auch die Halterin eines Seat Ibiza ihren Wagen ab. Bei ihrer Rückkehr am nächsten Morgen um 6 Uhr bemerkte sie sowohl an ihrem eigenen Wagen als auch an dem Seat Leon sowie vier weiteren Fahrzeugen frische Lackschäden. Ihre Feststellungen meldete sie der Polizei. Mit welchem Gegenstand die Kratzer an den insgesamt sechs Autos verursacht wurden, wird derzeit ermittelt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf mehrere tausend Euro.

Bislang liegen keine Hinweise zu dem Täter oder der Täterin vor. Darum fragt die Polizei: Wer hat die Tat in der Eisenstraße gesehen oder hat verdächtige Beobachtungen im Zeitraum zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen gemacht? Hinweise nimmt die Polizei Erkrath jederzeit telefonisch unter der Rufnummer 02104 9480-6450 entgegen.

