Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Versuchter Einbruch in Praxis

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Pfarrer-Reukes-Straße;

Tatzeit: zwischen 05.02.2024, 19.00 Uhr, und 08.02.2024, 08.30 Uhr;

Unbekannte versuchten in der Zeit zwischen dem 05.02.2024, 19.00 Uhr, und dem 08.02.2024, 08.30 Uhr, gewaltsam in eine Praxis an der Pfarrer-Reukes-Straße einzudringen. Hebelspuren an der Eingangstür zeugten vom Vorhaben der Täter.

Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (Telefon 02562 / 926-0). (mh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell