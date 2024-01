PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Mehrere Einbrüche in Limburg +++ Garage beschmiert +++ Betrunkener Schläger landet im Gewahrsam +++ Wieder Kabel von Baustelle gestohlen +++

1. Mehrere Einbrüche in Limburg,

Limburg, Diezer Straße / Weilburger Straße, Mittwoch, 17.01.2024, 14:30 Uhr bis Donnerstag, 18.01.2024, 10:00 Uhr

(wie) Im Zeitraum von Mittwochnachmittag bis Donnerstagvormittag sind Einbrecher in verschiedene Gebäude in Limburg eingedrungen und haben Wertgegenstände daraus entwendet. In der Weilburger Straße betraten die Täter ein Baustellengelände und brachen darauf einen Lagercontainer auf. Aus dem Inneren des Containers entwendeten die Unbekannten Werkzeug und Baumaschinen. Mit ihrer Beute verschwanden die Täter anschließend unerkannt. Ein weiteres Ziel der Einbrecher in der Weilburger Straße war ein Lagerraum eines Alten- und Pflegeheimes. An dem Nebengebäude hebelten die Täter an mehreren Türen und gelangten so gewaltsam in das Innere. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde aus dem Lagerraum nichts entwendet. Über ein offenstehendes Rolltor einer Tiefgarage in der Diezer Straße betraten Einbrecher das Untergeschoss eines Gewerbegebäudes, in dem auch Arztpraxen ansässig sind. In der Tiefgarage verteilten die Eindringlinge gelagertes Altmetall über die Parkflächen und hebelten schließlich mehrere Metalltüren auf. Aus den Kellerräumen entwendeten die Täter Gegenstände, darunter ein Serverelement einer Arztpraxis. Mit der Beute entkamen die Einbrecher auch hier unerkannt. Sachschäden und Wert der Beute summieren sich in den drei Fällen auf insgesamt circa 6.000 EUR. Die Kriminalpolizei hat Spuren gesichert und bittet unter der Rufnummer 06431/9140-0 um Hinweise.

2. Garage beschmiert,

Dornburg-Wilsenroth, Grabenstraße, bis Mittwoch, 17.01.2023, 11:30 Uhr

(wie) In den letzten Tagen ist in Wilsenroth eine Garage mit Graffiti beschmiert worden. Eine Nachbarin entdeckte am Mittwochvormittag den Schriftzug auf der Fassade der Garage in der Grabenstraße und informierte die Besitzer. In einem unbeobachteten Moment hatte ein Unbekannter mit orangener Farbe die Buchstaben "OG" auf die abseits der Straße gelegenen Wand gesprüht. Ein angeblich ebenfalls besprühtes Auto in Wilsenroth konnte die Polizeistreife nicht mehr ausfindig machen. Hinweise werden von der Polizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 erbeten.

3. Betrunkener Schläger landet im Gewahrsam, Limburg, In der Schwarzerde, Donnerstag, 18.01.2024, 16:00 Uhr

(wie) Am Donnerstag hat die Polizei einen stark betrunkenen Mann in Gewahrsam genommen, nachdem dieser eine Frau mehrfach geschlagen hatte. Eine 61-Jährige rief am Donnerstag die Polizei, da sie in ihrer Wohnung mehrfach von einem 65-Jährigen geschlagen worden war und dieser die Wohnung nicht verlassen wollte. Die Beamten trafen die beiden in der Wohnung in der Straße "In der Schwarzerde" an. Die 61-Jährige wies deutliche Spuren der Schläge auf, benötigte aber keine sofortige ärztliche Hilfe. Der 65-Jährige war stark betrunken, ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 3,4 Promille. Er wollte die Wohnung auch auf polizeiliche Anweisung hin nicht verlassen und wurde zusehends aggressiver. Daher wurde er von den Beamten ergriffen und in Richtung der Wohnungstür geschoben, wogegen sich der Mann wehrte. Daraufhin wurde der 65-Jährige festgenommen und in Handfesseln aus dem Haus und zur Dienststelle gebracht. Auf richterliche Anweisung verbleib der Betrunkene bis zum Freitagmorgen im Gewahrsam.

4. Wieder Kabel von Baustelle gestohlen, Limburg, Weilburger Straße, Donnerstag, 18.01.2024, 17:00 Uhr bis Freitag, 19.01.2024, 08:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben Diebe zum wiederholten Male eine Baustelle in Limburg heimgesucht und dort frisch installierte Kabel gestohlen. Die Unbekannten betraten die Baustelle des Klosters Marienborn in der Weilburger Straße, kappten das Kabel eines Baustellenaufzuges und ließen dieses mitgehen. Zudem brachen die Täter eine Tür auf und gelangten so zu einem Baustromverteiler im Keller. Hieraus entwendeten die Eindringlinge eine Vielzahl an neu verlegten Zuleitungskabeln. Mit den knapp 500 Metern an erbeuteten Kabeln verschwanden die Einbrecher anschließend in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/9140-0 um Hinweise.

5. Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizei für die kommende Woche:

- Dienstag, 24.01.2024: Beselich, B 49

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben wird.

