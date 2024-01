PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Mit Fahrzeug überschlagen und verletzt +++ Aufmerksamkeit erregt und betrunken am Steuer erwischt +++ Unangenehmer Besuch im Seniorenzentrum +++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Mit Fahrzeug überschlagen und verletzt, Brechen, Frankfurter Straße, Mittwoch, 17.01.2024, 18:20 Uhr

(wie) Am Mittwochabend hat sich ein Mann mit seinem Fahrzeug in der Nähe des Bahnhofs Oberbrechen überschlagen und dabei verletzt. Der 18-Jährige befuhr mit seinem Fiat die B8 von Selters kommend in Richtung Oberbrechen. Kurz vor dem Ortseingang Oberbrechen verlor er auf der winterglatten Fahrbahn die Kontrolle über den Pkw und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Über das abgesenkte Anfangselement der Außenschutzplanke wurde der Fiat in die Luft katapultiert und kam circa 20 Meter weiter im Gestrüpp auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt, weshalb der Rettungsdienst ihn in ein Krankenhaus brachte. Um die Bergung des stark beschädigten Fiat per Abschleppdienst wird sich der Halter bei besserer Witterung kümmern.

2. Aufmerksamkeit erregt und betrunken am Steuer erwischt, Limburg, Pariser Straße, Sonntag, 14.01.2024, 00:30 Uhr

(wie) In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat ein betrunkener Autofahrer derart Aufsehen erregt, dass er von der Polizei kontrolliert und so alkoholisiert am Steuer erwischt wurde. Ein Verkehrsteilnehmer verständigte gegen 00:30 Uhr die Polizei, da er einen Jeep in der Pariser Straße beobachtet hatte, der sinnlos hin und her fuhr und in dem ein Mann und eine Frau ohne Bekleidung saßen. Im weiteren Verlauf der Fahrt im ICE-Gebiet wurde der Jeep in Schlangenlinien gefahren, hielt immer wieder an und die Insassen bewegten sich in verschiedenen Positionen aufeinander. Eine Streife der Bundespolizei konnte den Pickup-Truck und dessen 60-Jährigen Fahrer kurz darauf kontrollieren. Da der Fahrer deutlich nach Alkohol roch, ließen die Beamten ihn einen Atemalkoholtest durchführen. Aufgrund des Ergebnisses von über 1,2 Promille übernahm die Limburger Polizei den Fall und ordnete eine Blutentnahme an. Der Führerschein des 60-Jährigen wurde sichergestellt, nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der Mann die Dienststelle wieder verlassen.

3. Unangenehmer Besuch im Seniorenzentrum, Weilburg, Limburger Straße, Donnerstag, 18.01.2024, 08:50 Uhr

(wie) Am Donnerstagmorgen hat sich ein Unbekannter Zugang zu einem Seniorenzentrum in Weilburg verschafft und dort randaliert. Gegen 08:50 Uhr hatte ein Unbekannter das Grundstück des Seniorenzentrums in der Limburger Straße betreten und eine Bewohnerin dazu gebracht, eine Terrassentür zu öffnen. Der Eindringling begab sich in den Eingangsbereich der Einrichtung, sprach wirr und schrie laut herum. Am Empfangstresen bedrängte der Mann eine Mitarbeiterin, schlug mit einem Zollstock auf den Tresen und beschädigte diesen dadurch. Trotz mehrfacher Aufforderung verließ der Unbekannte das Zentrum nicht. Schließlich gelang es der Mitarbeiterin den Mann nach draußen zu geleiten, wobei dieser gegen die gläserne Eingangstür trat. Bis zum Eintreffen der Polizei war der Eindringling verschwunden. Er war bekleidet mit einer grauen Jacke und trug eine Sonnenbrille, auffällig war seine Irokesenfrisur. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06471/ 9386-0 um Hinweise.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell