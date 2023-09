Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Die BUNDESPOLIZEI am Flughafen Köln

Bonn informiert: Reisehinweise zum Ferienstart in NRW

Flughafen Köln/Bonn (ots)

Am Wochenende starten die Herbstferien in NRW und damit einhergehend für viele Menschen die Sehnsucht, einen entspannten Urlaub in der Ferne zu verbringen. Damit der Urlaub mit dem Flugzeug bereits am Flughafen stressfrei und sicher starten kann, empfiehlt die BUNDESPOLIZEI, sich schon vor der Urlaubsreise über wichtige Regularien zu informieren.

So sollten die Reisedokumente vor Reiseantritt auf ihre Gültigkeit kontrolliert werden. Jede Person benötigt ein eigenes Ausweisdokument. Informieren Sie sich bei Ihrer Fluggesellschaft über die aktuellen Sicherheitsbestimmungen und Beförderungsbedingungen. Im Handgepäck dürfen u.a. Waffen, spitze oder scharfe Gegenstände und brennbare Stoffe nicht mitgeführt werden.

Darüber hinaus können Sie Ihre eigene Sicherheitskontrolle erheblich beschleunigen und zugleich die Wartezeit aller anderen Mitreisenden reduzieren, in dem Sie sich gut auf die Sicherheitskontrolle am Flughafen vorbereiten: 1. Beschränken Sie sich wenn möglich auf -1- Handgepäckstück je Reisenden 2. Beachten Sie, dass Flüssigkeiten (max. 100ml-Behältnisse in einem transparenten, wiederverschließbaren 1L-Flüssigkeitenbeutel) und elektronische Geräte (bspw. Smartphones, Tablets oder Laptops) separat zur Kontrolle vorgelegt werden müssen und daher zugriffsbereit im Handgepäck verstaut werden sollten 3. Ziehen sie gegebenenfalls Jacken oder Mäntel bereits vor der Kontrolle aus, um diese unmittelbar zur Kontrolle vorlegen zu können.

Passen Sie gut auf Ihr Gepäck auf und lassen Sie es nicht unbeaufsichtigt stehen. Diebe nutzen nicht selten die Situation Reisender an Bahnhöfen und Flughäfen zu ihren Gunsten aus.

Berücksichtigen Sie für ihre zeitliche Planung nicht nur Check-in, Luftsicherheits- und etwaige Passkontrolle, sondern kalkulieren Sie auch für Anreise mit PKW oder öffentlichen Verkehrsmitteln bereits ausreichend Zeit ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell