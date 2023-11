POL-PDLD: Brand eines Wohnwagens

Jockgrim (ots) - Am 15.11.23 gegen 18.00h versuchte ein bislang unbekannter Täter in Jockgrim im Parkring in ein Haus einzubrechen. Durch Geräusche am Fenster wurde die Bewohnerin des Hauses darauf aufmerksam und schaltete geistesgegenwärtig die Lichter im Haus an. Der Täter flüchtete anschließend über den Garten. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich mit der Polizei Wörth unter ...

