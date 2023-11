Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

Landau (ots)

Am 15.11.2023 parkte eine 27-jährige Toyota-Fahrerin gegen 17:15 Uhr in der Westbahnstraße in Landau. Als sie gegen 19 Uhr zu ihrem PKW zurückkam, musste sie einen frischen Schaden in Höhe von circa 2000 Euro feststellen. Der Verursacher entfernte sich zuvor augenscheinlich unerlaubt von der Unfallstelle. Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell