POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einschleichdiebstahl in Elsfleth +++ Zeugen gesucht +++ Erneuter Warnhinweis der Polizei

Bislang unbekannte Personen haben sich am Dienstag, 16. Mai 2023, Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Elsfleth verschafft und Wertgegenstände entwendet.

In der Zeit von 09:00 bis 11:30 Uhr nutzten sie ein offenstehendes Fenster des Hauses in Bardenfleth, um in das Haus zu gelangen. Die Bewohner waren mit Haus- und Gartenarbeiten beschäftigt und bemerkten den Einstieg nicht. So konnten die Unbekannten Wertgegenstände an sich nehmen und unerkannt entkommen.

Wer im genannten Zeitraum verdächtige Personen im Bereich Bardenfleth gesehen hat, wird gebeten, sich unter 04401/935-0 mit der Polizei in Brake in Verbindung zu setzen.

Die Polizei weist nochmal eindringlich darauf hin, dass Fenster und Türen auch bei nur kurzer Abwesenheit oder Tätigkeit im Freien ge- und verschlossen gehalten werden sollten. Kriminelle nutzen günstige Gelegenheiten rigoros aus, um Einbrüche und Diebstähle auszuüben.

