Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Auffahrunfall in der Weißenburger Straße

Landau (ots)

Am 15.11.2023 befuhr gegen 17:25 Uhr ein 64-jähriger Peugeot-Fahrer die Weißenburger Straße in Landau stadteinwärts. An der Kreuzung zur Eutzinger Straße musste er aufgrund der roten Lichtzeichenanlage bremsen. Ein 33-jähriger nachfolgender Audi-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf den Peugeot auf. Die Gesamtschadenshöhe beträgt circa 1000 Euro. Darüber hinaus klagte der 64-Jährige über durch den Unfall bedingte Nackenschmerzen. Der Audi-Fahrer wird sich in einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen.

