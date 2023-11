Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Joints und Schreckschusswaffe sichergestellt

Landau (ots)

Am 15.11.2023 wurde gegen 09:45 Uhr ein 42-Jähriger in der Xylanderstraße in Landau einer Personenkontrolle unterzogen, da bei diesem Cannabisgeruch festgestellt werden konnte. Er händigte zwei Joints aus. Bei der Durchsuchung konnte zudem eine erlaubnispflichtige Schreckschusswaffe aufgefunden werden. Die Gegenstände wurden sichergestellt und die Einziehung angeregt. Er wird sich nun in Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie eines Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten müssen.

