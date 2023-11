Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Streit zwischen Autofahrer und Fahrradfahrer- Zeugen gesucht

Landau (ots)

Am 15.11.2023 gerieten gegen 16:05 Uhr ein 36-jähriger Fahrradfahrer und ein 35-jähriger PKW-Fahrer in Streit. Hiernach befuhr der Fahrradfahrer die Ostbahnstraße in Landau stadteinwärts und echauffierte sich darüber, dass er von dem PKW-Fahrer zwei Mal mit zu geringem Seitenabstand überholt wurde. An einer roten Lichtzeichenanlage in der Martin-Luther-Straße trafen die Kontrahenten erneut aufeinander. Der Streit mündete in einen Verkehrsunfall, bei welchem das Fahrrad als auch der PKW beschädigt wurden. Der Fahrradfahrer gab zudem an, dass er bedroht und beleidigt wurde. Außerdem wäre er vom Fahrrad gestoßen worden. Der PKW-Fahrer bezichtigt den Fahrradfahrer, mutwillig seinen Außenspiegel beschädigt zu haben und ihn beleidigt zu haben. Gegen beide Parteien wurde diverse Strafverfahren eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell