POL-WND: Alleinunfall mit schwer verletzter Person B420

B420 Niederkirchen/St. Wendel (ots)

Am Sonntag 19.02.2023 gegen 08:50 Uhr kam es auf der B420 zwischen Dörrenbach und Niederkirchen im Landkreis St. Wendel, zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Gemeldet wurde dies von einem Verkehrsteilnehmer, der den schwarzen Toyota Avensis dampfend und auf dem Dach liegend vorfand. Der Qualm kam durch verdampfende Kühlflüssigkeit zu Stande. In dem Fahrzeug befand sich der 46-jährige männliche Fahrer aus dem Raum Illingen, welcher eingeklemmt war. Dieser musste durch die Feuerwehr befreit und evakuiert werden. Der Fahrer erlitt multiple Verletzungen. Er wurde per Hubschrauber Christoph 16 in die Notaufnahme/Schockraum des Klinikum Homburg eingeliefert. Warum der Fahrer von der Fahrbahn abkam ist bislang noch nicht geklärt. Die Ermittlungen dauern an. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden und musste durch den Abschleppdienst per Kran geborgen werden.

