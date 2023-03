POL-WND: Aufgebrochenes Fahrzeug zwischen Hoof und Oberkirchen

Tholey (ots) - Am Freitagabend wurde offenbar versucht in einen Friseursalon in der Metzer Straße in Tholey einzubrechen. Bei der Inhaberin lief ein entsprechender Alarm auf. Die eingesetzten Beamten der PI St. Wendel stellten fest, dass sich Hebelspuren, die auf einen Einbruchsversuch hindeuteten, an der Eingangstür befanden. Offenbar hat ein unbekannter versucht die Eingangstür aufzuhebeln, dann aber aus unbekannten ...

