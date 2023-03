Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Versuchter Einbruch in Friseursalon in Tholey

Tholey (ots)

Am Freitagabend wurde offenbar versucht in einen Friseursalon in der Metzer Straße in Tholey einzubrechen. Bei der Inhaberin lief ein entsprechender Alarm auf. Die eingesetzten Beamten der PI St. Wendel stellten fest, dass sich Hebelspuren, die auf einen Einbruchsversuch hindeuteten, an der Eingangstür befanden. Offenbar hat ein unbekannter versucht die Eingangstür aufzuhebeln, dann aber aus unbekannten Gründen von dem versuch abgelassen. Ein Schaden an der Tür ist entstanden. Die Polizei in St. Wendel sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum genannten Vorfall unter 06851/8980 geben können.

