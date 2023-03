Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Unfallflucht in der Josefstraße

St. Wendel (ots)

Am Vormittag des 14.03.23 kam es in der Josefstraße in St. Wendel zu einem Verkehrsunfall mit anschließender "Fahrerflucht". Der Geschädigte stellte seinen schwarzen PKW auf einem Parkplatz vor dem Anwesen Nr. 8 ab. Zu diesem Zeitpunkt war kein weiteres Fahrzeug an der Örtlichkeit abgestellt. Als der Geschädigte gegen Mittag zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass der Bereich des vorderen linken Kotflügels beschädigt war. Sollten Zeugen an der genannten Örtlichkeit etwas beobachtet haben, werden sie gebeten sich bei der Polizei in St. Wendel unter 06851/8980 zu melden.

