Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Pedelec-Fahrerin schwer verletzt

Gronau-Epe (ots)

Unfallort: Gronau-Epe, Steinfurter Straße;

Unfallzeit: 09.02.2024, 20.40 Uhr;

Eine 74-jährige Pedelec-Fahrerin aus Gronau erlitt am Freitagabend schwere Verletzungen bei einem Sturz auf der Steinfurter Straße. Nach eigenen Angaben habe sie gegen 20.40 Uhr den Radweg in Richtung Gronau befahren. In Höhe der Straße "Am Berge" sei sie von einem entgegenkommenden Pkw stark geblendet worden und auf den matschigen Grünstreifen geraten. Dort habe sie die Kontrolle verloren und sei gestürzt. Rettungskräfte brachten die Verletzte mit einem Rettungswagen in ein Gronauer Krankenhaus.

Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Ahaus (Telefon 02561 / 926-0) zu melden. (mh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell