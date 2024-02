POL-BOR: Vreden - Mit Pedelec kollidiert

Borken (ots) - Tatort: Borken, Heidener Straße; Tatzeit: 08.02.2024, zwischen 14.50 Uhr und 14.55 Uhr; An der Kasse lag das Portemonnaie nicht mehr in der Handtasche - deren Reißverschluss stand jedoch offen: In einem Verbrauchermarkt in Borken ist am Donnerstag eine Kundin Taschendieben zum Opfer gefallen. Das Geschehen spielte sich zwischen 14.50 Uhr und 14.55 Uhr in den Räumen eines Geschäfts an der Heidener ...

mehr