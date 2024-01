POL-LG: ++ Einbrüche in Dönerimbiss, Cafe und Geschäft ++ Diebesgut vom "Grundstücksschleicher"? - Polizei sucht Eigentümer von Werkzeugkoffer ++ Schaufensterscheibe mit Stein eingeworfen ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Lüneburg - Einbrüche in Dönerimbiss, Cafe und Geschäft

In die Räumlichkeiten eines Döner-Imbisses in der Salzstraße brach ein Unbekannter in den frühen Morgenstunden des 08.01.24 ein. Dabei öffnete der Täter gegen 06:45 Uhr gewaltsam eine Tür und brach weitere Innenraumtüren im Gebäude auf. Aus einem Sparschwein erlangte der Unbekannte Bargeld und ergriff die Flucht. Die Polizei ermittelt.

Parallel kam es zu Einbrüchen in ein Cafe im Wilschenbrucher Weg sowie zwei Geschäften in der Feldstraße. Auch hier wurden Eingangstüren in der Nacht zum 08.01.24 aufgebrochen; vermutlich jedoch keine Beute gemacht. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 2.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen

Lüneburg - Zigarettenautomaten aufgebrochen

Einen in der Billmer Straße installierten Zigarettenautomaten brachen Unbekannte in der Nacht zum 09.01.24 auf. Die Täter erlangten dabei Zigaretten und Bargeld, so dass ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Kollision mit Radfahrerin - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt eine 23 Jahre alte Radfahrerin in den Nachmittagsstunden des 08.01.24 in der Soltauer Allee. Eine 52 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Skoda hatte der Radlerin gegen 16:20 Uhr beim Rechtseinbiegen in der Straße "In der Süßen Heide" den Vorrang genommen und kollidierte mit dieser. Es entstand ein Sachschaden von gut 600 Euro.

Lüneburg - Diebesgut vom "Grundstücksschleicher"? - Polizei sucht Eigentümer von Werkzeugkoffer - Mann schleicht sich auf Grundstücke und nutzt Gelegenheiten zum Diebstahl - "Verschließen Sie Ihre Fahrzeuge und Schuppen! - verdächtige Person!? -> Polizei rufen!"

Mehr als ein Dutzend "kleinere Diebstähle" aus unverschlossenen Pkw und Schuppen registrierte die Polizei seit November auf Grundstücken in den Ortsteilen Rettmer, Oedeme und Häcklingen. Dabei begab sich ein Unbekannter auf die Grundstücke und nutzte günstige Gelegenheiten, in dem er sich aus nicht verschlossenen Fahrzeugen oder Carports/Garagen/Schuppen transportable Gegenstände griff und damit verschwand. Nach derzeitigen Ermittlungen ist der Unbekannte oftmals mit einem Fahrrad und Rucksack in dem Bereich unterwegs.

Im Rahmen der Ermittlungen konnte die Polizei u.a. einen Werkzeugkoffer der Marke Bosch sicherstellen und sucht nun nach dem Eigentümer. Da der Koffer mittels Edding per Hand beschrieben wurde ("Multi Tool") und somit eine individuelle Kennzeichnung trägt, könnte der Eigentümer/Geschädigte seinen Koffer hoffentlich wiedererkennen.

Parallel konnten die Ermittler noch weitere Koffer mit Werkzeugen, welche vermutlich in den Stadtteilen Oedeme, Rettmer oder Häcklingen weggekommen sein dürften, sicherstellen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215 bzw. -1882, entgegen.

Parallel mahnen die Ermittler: "Verschließen Sie Ihre Pkw und Schuppen auch auf Ihren Grundstücken. ... und melden Sie verdächtige Personen auch im Umfeld Ihrer Grundstücke der Polizei." In akuten Fällen wählen Sie die 110.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Schaufensterscheibe mit Stein eingeworfen

Eine folierte Schaufensterscheibe eines Möbelgeschäfts in der Bergstraße warfen Unbekannte im Zeitraum vom 08. auf den 09.01.24 mit einem Stein ein. Es entstand ein Schaden von gut 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Uelzen

Lüder - Schuppenbrand - Holzfassade beschädigt

Zu einem Brand in einem offenen schuppen kam es in den Nachmittagsstunden des 08.01.24 in der Straße Rosengarten in Lüder. Das Feuer in einem offenen Schuppen griff dabei auch gegen 16:00 Uhr auf eine angrenzende Holzfassade über, die durch Kräfte der alarmierten Feuerwehr gelöscht wurden. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei ermittelt.

