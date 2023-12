POL-MK: Mit zwei Promille im 40-Tonner

Werdohl (ots) - Gewaltsam brachen Unbekannte am Freitag zwischen 14:30 und 23:20 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Berliner Straße ein. Der Wohnungsinhaber stellte die beschädigte Wohnungstür am späten Abend fest und informierte die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen wurde eine Spielekonsole entwendet. Täterhinweise liegen bisher nicht vor. ...

