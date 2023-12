Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Auseinandersetzung vor Gaststätte/Sattelauflieger entwendet/Brennender Papiercontainer/Einbruch über Wintergarten

Lüdenscheid (ots)

Zu einer Auseinandersetzung vor einer Gaststätte am Kirchplatz kam es am Freitagabend, gegen 23:10 Uhr. Ein alkoholisierter 34-Jähriger aus Lüdenscheid geriet zunächst mit mehreren anderen Gästen in verbalen Streit. Zwischen dem 34-Jährigen und einem anderen 36-Jährigen Gast kam es in der Folge zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Der 34-Jährige wurde leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung gegen die beiden Männer. (schl)

Zwei mit Metall beladene Sattelauflieger wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag von einem Firmengelände in der Bellmerei gestohlen. Die Täter beschädigten dafür zunächst die Schrankenanlage. Anschließend koppelten sie die Auflieger offenbar an zwei mitgeführte Zugmaschinen und fuhren davon. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die verdächtige Personen oder Zugmaschinen beobachtet haben. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (schl)

Am Sonntagabend, gegen 23:25 Uhr, brannten in der Friedrichstraße drei Altpapiercontainer. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Täterhinweise liegen nicht vor. Mögliche Zusammenhänge zu Containerbränden in der Vergangenheit werden im Rahmen der Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Feuer geprüft. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Lüdenscheid unter 02351/9099 entgegen. (schl)

Zwischen dem 5. Dezember und dem vergangenen Samstagnachmittag wurde an der Volmestraße in ein Haus eingebrochen. Unbekannte verschafften sich durch das Fenster eines Wintergartens Zugang zu dem Gebäude, durchsuchten sämtliche Räume und stahlen unter anderem eine Münzensammlung. Die Polizei nahm eine Anzeige auf und bittet um Hinweise unter Telefon 02351/9099-0. Die Polizei berät Mieter und Hauseigentümer kostenlos in Sachen Einbruchschutz: Die Fachleute der Kriminalprävention in Hemer sind erreichbar unter Telefon 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de. (cris)

