Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Polizei zeigt Präsenz in der Innenstadt

Lüdenscheid (ots)

Auch in diesem Jahr zeigt die Polizei in Lüdenscheid in der Vorweihnachtszeit wieder vermehrt Präsenz in der Innenstadt. Die verstärkte Bestreifung hat sich dabei bereits in den letzten Jahren bewährt. Uniformierte und zivile Streifen wechseln sich ab. Im Zuge der bisherigen Kontrollen konnten unter anderem vier Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz festgestellt werden. Hinzu kommen drei erwischte Diebe, die sich vorwiegend in Einzelhandelsunternehmen aufhielten.

Darüber hinaus kontrollierte die Polizei mehr als 40 Personen und sprach mitunter Platzverweise aus. Gegen zwei Personen lagen zudem Haftbefehle vor. Die Polizei in Lüdenscheid wird auch weiterhin in der letzten Adventswoche vermehrt in der gut gefüllten Innenstadt unterwegs sein und kontrollieren. (schl)

