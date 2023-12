POL-MK: "Hallo Mama"/ Romance Scam

Balve (ots) - In der Nacht zum Donnerstag gab in der Straße Im Braukhaussiepen einen versuchten und einen vollendeten Einbruch in Firmen. In beiden Fällen schlugen die Täter Scheiben ein. Um 21.15 Uhr versuchten sie an einem Fenster, dass jedoch innen durch ein Eisengitter gesichert war. In der anderen Firma kletterten sie in das Gebäude und entwendeten mehrere Makita-Bohrmaschinen und Sägen. Die Polizei bittet um ...

