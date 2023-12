Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Raub/ Kupferdiebe/ Taschendiebe

Lüdenscheid (ots)

Am Donnerstag gegen 20 Uhr wurde am Sternplatz ein 23-jähriger Lüdenscheider überfallen. Wie das Opfer nach der Tat der Polizei schilderte, ging er gegen 20 Uhr in Richtung Altstadt. Etwas außerhalb des Weihnachtsmarktes habe sich ihm ein Unbekannter in den Weg gestellt, ein Messer gezogen und Geld verlangt. Der 23-Jährige überreichte einen Geldschein und der Unbekannte flüchtete in Richtung Knapper Straße. Der Überfallene lief nach Hause und verständigte von dort die Polizei. Er schätzte den Räuber auf ein Alter zwischen 30 und 40 Jahren und eine Körpergröße von etwa 1,80 bis 1,85 Meter. Der Unbekannte hat eine Halbglatze mit dunklen Haaren an den Seiten und auffällig kaputte Zähne, trug eine braune, abgetragene Hose und sprach schlecht Deutsch.

Kupferdiebe lassen die Sportplatz-Nutzer in Wefelshohl im Dunkeln stehen: Zwischen Dienstag- und Mittwochnachmittag wurden am Fußballplatz an der Gustavstraße die Kabel der Flutlichtmasten gestohlen. Unbekannte haben die metallische Abdeckung an fast allen Lichtmasten geöffnet, die Kupferkabel durchtrennt und herausgezogen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0.

Eine 47-jährige Frau wurde beim Einkaufen in einem Discounter an der Schumannstraße bestohlen. Während sie ihre Waren einsammelte, stellte die Frau ihre Einkaufstasche mitsamt Geldbörse in den Einkaufswagen. An der Kasse stellte gegen 18.45 Uhr fest, dass das Portemonnaie weg war. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell