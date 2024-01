Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ glättebedingt ins Schleudern gekommen ++ Einbruch in Einfamilienhaus - Diebesgut? ++ frontal in Schutzplanke gerutscht ++ Einbruch in Arztpraxis scheitert ++

Lüneburg (ots)

Presse - 08.01.2024 ++

Lüneburg

Lüneburg - Einbruch in Einfamilienhaus - Diebesgut?

In ein Einfamilienhaus im Veilchenring brachen Unbekannte während der Abwesenheit der Bewohner zwischen dem 04. Und 07.01.24 ein. Die Täter hatten mit einem Stein ein rückwärtiges Fenster eingeworfen und gelangten ins Gebäude. Ob bzw. was gestohlen wurde, steht aktuell noch nicht fest. Es entstand ein Schaden von einigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Deutsch Evern - Einbruch in Einfamilienhaus - Schmuck erbeutet

In ein Wohngebäude in der Sperlingsgasse brachen Unbekannte im Verlauf des 07.01.24 ein. Die Täter hatten im Verlauf ein Fenster des Einfamilienhauses aufgebrochen, konnten ins Gebäude gelangen und Schmuck erbeuten. Es entstand ein Schaden von einigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Bardowick - Geldbörse aus unverschlossenem Pkw gestohlen

Aus einem vor einem Restaurant in der Hamburger Straße offenstehenden Pkw Skoda erbeutete ein Unbekannter in den späten Abendstunden des 07.01.24 eine Geldbörse. Dabei nutzte der Täter eine günstige Gelegenheit und nahm die Börse gegen 22:00 Uhr einfach mit. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Tür hält stand - Einbruch in Büro scheitert

In ein Bürogebäude in der Uelzener Straße versuchten Unbekannte in der Nacht zum 07.01.24 einzubrechen. Dabei hielt die Eingangstür stand, so dass lediglich Sachschaden entstand. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Betzendorf - frontal in Schutzplanke gerutscht

Leichte Verletzungen erlitt eine 51 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Mitsubishi Colt aus dem Landkreis Lahr (Baden-Württemberg) in den Abendstunden des 07.01.24 auf der Bundesstraße 209. Die Frau war nach einem Bremsmanöver gegen 19:30 Uhr ins Rutschen gekommen, prallte gegen eine Schutzplanke und drehte sich mit ihrem Pkw. Es entstand ein Sachschaden von gut 5.000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Hitzacker - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 39 Jahre alten Pkw-Fahrer stoppte die Polizei in den späten Abendstunden des 07.01.24 in der Lüneburger Straße. Bei der Kontrolle des Mannes aus der Region stellten die Beamten bei diesem den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Uelzen

Uelzen - Einbruch in Arztpraxis scheitert

In die Räumlichkeiten einer Arztpraxis in der Lüneburger Straße versuchten Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 05. und 08.01.24 einzubrechen. Die Täter versuchten sich mit einem Werkzeug an der Zugangstür, scheiterten jedoch, so dass ein Sachschaden von gut 2.000 Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Bienenbüttel, OT. Bornsen - glättebedingt ins Schleudern gekommen

Aufgrund von Straßenglätte verunfallte eine 60 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Renault Twingo in den frühen Morgenstunden des 08.01.24 auf der Kreisstraße 4 - Velger Straße. Dabei prallte der Pkw gegen 06:15 Uhr linksseitig gegen einen Baum. Die Frau wurde mit leichten Verletzungen ins Klinikum nach Uelzen gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 3.500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell