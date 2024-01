Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ UPDATE: Uelzen - Brand in Klinikum ++ Vier Personen verstorben ++ Intensive Ermittlungen ++

Lüneburg (ots)

Uelzen - Brand in Klinikum - Vier Personen verstorben

Am späten Abend des 04.01.2024 geriet ein Teil des Klinikums Uelzen in Brand (s. Pressemitteilung v. 05.01.2024). Zum Zeitpunkt der ersten Pressemitteilung war bereits eine Person verstorben und weitere Personen verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sind vier Personen verstorben. Bei den Verstorbenen handelt es sich nicht um Klinikpersonal. Die Anzahl der weiterhin schwerverletzten Personen liegt im einstelligen Bereich. Zusätzlich gibt es mehrere Personen mit leichten Verletzungen. Die Polizei hat in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Lüneburg einen Brandursachen-Gutachter eingeschaltet. Die intensiven Ermittlungen zur Brandursache laufen. Die Polizei hofft im Laufe der nächsten Tage weitere Erkenntnisse zu erlangen, um die Ermittlungen zu konkretisieren.

