POL-LG: ++ Uelzen - Brand im Klinikum ++ Mehrere Personen lebensbedrohlich verletzt ++ Eine Person verstorben ++ Ermittlungen dauern an ++

Lüneburg (ots) - Amt Neuhaus - Verkehrsunfall - 17-jähriger verstirbt Am 03.01.2024 gegen 05:30 Uhr klingelte ein 14-Jähriger mit leichten Verletzungen an der Haustür eines Wohnhauses in der Ortschaft Haar und teilte mit, dass er mit einem PKW verunfallt sei. Der Fahrer würde noch im Fahrzeug sein. Beim ...

mehr