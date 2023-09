POL-LWL: Taxi fuhr über Gullydeckel - Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr

Boizenburg (ots) - In Boizenburg brannte in der Nacht zu Sonntag ein Altkleidercontainer in der Fritz-Reuter-Straße. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Die Polizei geht derzeit von Brandstiftung. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei in Boizenburg (038847/ 6060) entgegen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Polizeiinspektion Ludwigslust Pressestelle Katja Hoppe Telefon: ...

