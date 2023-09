POL-LWL: Werkzeuge aus Werkshalle gestohlen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Wittenburg/ Grabow (ots) - Am Donnerstag ereigneten sich zwei Verkehrsunfälle mit zwei leichtverletzten Personen. In Wittenburg stürzte am Donnerstagvormittag eine Frau mit ihrem Fahrrad und zog sich dabei Kopfverletzungen zu. Sie wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun die genauen Umstände des Unfalls. In Grabow kam am frühen Donnerstagabend eine 43-Jährige ...

