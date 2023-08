Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall mit Traktor-Gespann

Crivitz (ots)

Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Traktor-Gespann wurden zwei PKW-Insassen am Mittwochnachmittag in Kobande schwer verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der 78-jährige Autofahrer auf der Landesstraße 91 auf Grund von gesundheitlichen Problemen mit seinem PKW in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem Traktor kollidiert sein. Der 78-jährige Autofahrer und dessen 83-jährige Beifahrerin erlitten hierbei schwere Verletzungen. Beide wurden anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der 17-jährige Traktorfahrer blieb unverletzt. Der PKW war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Im Zuge der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die Landesstraße an der Unfallstelle kurzzeitig voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell