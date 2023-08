POL-LWL: Polizei zieht alkoholisierten Fahrradfahrer aus dem Verkehr

Ludwigslust (ots) - Bei einem Zusammenstoß zweier PKW in Ludwigslust sind am späten Mittwochabend ein 36-jähriger Autofahrer und dessen zweijähriges Kind leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge soll die 81-jährige Autofahrerin nach dem Einbiegen in die Schlossstraße in den Gegenverkehr geraten sein und dort mit dem entgegenkommenden Auto des 36-Jährigen zusammengeprallt sein. Die Fahrzeuge waren ...

