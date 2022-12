Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Küchenstudio- Zeugensuche

Gotha (ots)

Ein oder mehrere Unbekannte brachen in ein in der Oststraße gelegenes Küchenstudio ein. Offenbar öffneten der oder die Täter gewaltsam eine Seitentür um in das Gebäudeinnere zu gelangen. Anschließend wurde unter anderem Bürobedarf entwendet. In der weiteren Folge versuchten der oder die unbekannten Personen augenscheinlich in weitere in dem Gebäude befindliche Geschäftsstellen einzudringen, was allerdings misslang. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 5.000 Euro. Die Tatzeit liegt zwischen dem 15. Dezember, 18.00 Uhr und gestern, 07.45 Uhr. Die Polizei such Zeugen zum Sachverhalt. Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0311466/2022) entgegen. (jd)

