Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Pistolenähnliche Gegenstände stellten sich als Spielzeugpistolen heraus

Hagenow (ots)

Am frühen Donnerstagmittag wurden der Polizei in Hagenow drei Jugendliche mit pistolenähnlichen Gegenständen gemeldet. Bei der Überprüfung des Sachverhalts in der Robert-Stock-Straße stellte sich heraus, dass es sich dabei um Spielzeugpistolen handelte. Die drei 15-Jährigen wurden über den Umgang mit derartigen Gegenständen in der Öffentlichkeit belehrt.

