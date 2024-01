Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Beim Einbruch in PKW gestört - Täter flüchtig ++ Schnega - Fahrkartenautomat gesprengt - Geldkassette entwendet ++ Uelzen - Randalierer klaut Hundefutter ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Handgemenge zwischen Hundehaltern - Teleskopschlagstock aufgefunden - Platzverweis

Am 03.01.2024 gegen 15:00 Uhr gerieten ein 42-Jähriger und eine 25-Jährige über das Anleinen der mitgeführten Hunde in einen Streit. Anschließend kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung bei der beide verletzt wurden. Der 42-Jährige entfernte sich anschließend, konnte durch die Polizei jedoch im Nahbereich angetroffen und kontrolliert werden. Dabei verhielt er sich provokant und unkooperativ. In seinem Rucksack wurde zudem ein Teleskopschlagstock aufgefunden und sichergestellt. Er erhielt einen Platzverweis. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Lüneburg - E-Scooter entwendet

Am Abend des 03.01.2024 wurde ein angeschlossener E-Scooter von einem Fahrradständer in der Straße "Fährsteg" entwendet. Der E-Scooter von der Marke "Ninebot" besitzt einen Wert von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Diebstahl von Fallrohr

In der Nacht zum 03.01.2024 wurde in der Straße "Am Sülzwall" das Fallrohr an einer Hausfassade entwendet. Ein weiteres Fallrohr wurde gelöst. Die Polizei sucht nach dem derzeit unbekannten Täter. Der Schaden liegt im zweistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Beim Einbruch in PKW gestört - Täter flüchtig

Am 04.01.2024 schlug ein derzeit unbekannter Täter das Fenster der Beifahrertür eines VW-Caddy in der Straße "Altenbrückerdamm" ein und öffnete diese. Anschließend entwendet er drei Koffer und ein Pedelec aus dem Fahrzeug. Wenige Meter vom Fahrzeug entfernt, durchsucht er die Koffer nach Wertgegenständen. Dabei wird er von einem Zeugen beobachtet und angesprochen. Er ließ das Diebesgut zurück und flüchtete. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Diebstahl von Parfum - Täter flüchtet

Am 03.01.2024 gegen 14:30 Uhr entnahm ein derzeit unbekannter Täter zwei Parfums im Wert von wenigen hundert Euro aus der Auslage einer Drogerie in der Grapengießerstraße. Anschließend steckte er diese in seine Jackentasche und verließ das Geschäft. Als die Warensicherungsanlage aktiviert wurde, flüchtete der Täter in Richtung "Am Sande". Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Schnega - Fahrkartenautomat gesprengt - Geldkassette entwendet

Am 04.01.2024 sprengte ein derzeit unbekannter Täter den Fahrkartenautomaten am Bahnhof auf. Anschließend entwendete er die Geldkassette und flüchtete. Anwohner haben die Explosion wahrgenommen und riefen die Polizei. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter nicht festgestellt werden. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Randalierer klaut Hundefutter

Am 03.01.2024 gegen 16:30 Uhr betrat ein 75-Jähriger eine Drogerie in der Gudesstraße. Trotz mehrfacher Aufforderung der Mitarbeiter die Geschäftsräume zu verlassen, verblieb er zunächst vor Ort. Anschließend beschädigte er ein Preisschild und entwendete Hundefutter im Wert von wenigen Euros. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Weste - Verkehrsunfall - Beide Fahrzeuge stark beschädigt

Am 03.01.2024 gegen 14:00 Uhr kreuzte eine 23-jährige VW-Fahrerin die Landesstraße 252 in der Ortschaft Hagen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 66-jährigen Skoda-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem ein Sachschaden von ca. 18000 Euro entstand. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es gab keine Verletzten.

