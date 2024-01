Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Schläger erhält Platzverweis ++ Waddeweitz - Bei Überholvorgang verunfallt - Leichtverletzt ++ Uelzen - Raub auf Tankstelle - Kein Diebesgut ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Schläger erhält Platzverweis

Gegen 13:00 Uhr schlug am 04.01.2024 ein 30-Jähriger einem 58-Jährigen "Am Sande" unvermittelt in das Gesicht. Anschließend entfernt er sich in unbekannte Richtung. Der 58-Jährige erkannte den Täter wenig später wieder und rief die Polizei. Der 30-Jährige erhielt einen Platzverweis. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Amt Neuhaus - Fahranfänger alkoholisiert am Steuer

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Delliener Straße (Neuhaus) stellte sich am 04.01.2024 gegen 22:30 Uhr heraus, dass der 19-jährige VW-Golf Fahrer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,36 Promille. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.

Lüchow-Dannenberg

Waddeweitz - Bei Überholvorgang verunfallt - Leichtverletzt

Am 05.01.2024 gegen 06:20 Uhr kam ein 25-jährige VW-Fahrerin bei einem Überholvorgang auf der B493, Höhe der Ortschaft Hohenvolkfien, von der Fahrbahn ab. Anschließend kollidierte sie mit einem Baum und wurde leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt ca. 10000 Euro.

Uelzen

Uelzen - Raub auf Tankstelle - Kein Diebesgut

Am 04.01.2024 kam es gegen 22:00 Uhr zu einem Raub auf eine Tankstelle in der Tile-Hagemann-Straße. Dabei wurde ein Mitarbeiter von zwei derzeit unbekannten, maskierten Personen bedroht. Dabei trug einer der Täter möglicherweise eine Schusswaffe bei sich. Der Mitarbeiter griff zu einer Glasflasche und ging auf die Täter zu. Anschließend flüchteten sie ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Barum - Zwei Einbrüche am Abend - Ringe entwendet

Am Nachmittag des 04.01.2024 wurde in der Straße "Im Warmbruch" in zwei Wohnhäuser eingebrochen. Der Täter hebelte jeweils die Fenster auf und schlug bei einem Wohnhaus zusätzlich eine Scheibe ein. In den Objekten wurden die Räumlichkeiten durchsucht. Das Ausmaß des Diebesgutes wird derzeit ermittelt. Fest steht, dass zwei Ringe entwendet worden sind. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Bad Bevensen - Körperliche Auseinandersetzung - In Gewahrsam genommen

Am 05.01.2024 gegen 01:00 Uhr gerieten ein 27-Jähriger und ein 30-Jähriger in einer Wohnung im "Gollener Weg" in einen Streit. Anschließend wurden die beiden alkoholisierten Personen handgreiflich und verletzten sich. Der 27-Jährige wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in polizeiliches Gewahrsam genommen. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell