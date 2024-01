POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 05./06./07.01.2024 ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Wochenendpressemeldung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 05.-07.01.2024

Aufgrund der Witterungsverhältnisse und des starken Schneefalles kam es im Stadt- und Landkreisgebiet zu zahlreichen Verkehrsunfällen mit Blechschäden. Am Freitag gegen 13.55 Uhr rutschte ein 63-jähriger Fahrer mit seinem PKW am Häcklinger Kreisel auf den vor ihm fahrenden PKW, der wiederum auf den Pkw davor rutschte. An allen Fahrzeugen entstanden Schäden. Auch auf der Schießgrabenstraße kam es infolge der Glätte zu einem Auffahrunfall. Zu weiteren Unfällen kam es Am Graalwall, auf der Ostumgehung, am Ochtmisser Kirchsteig, auf der B209 in Höhe des ADAC sowie auf der L216 zwischen Kirchgellersen und Reppenstedt. In allen Fällen verlor der Fahrer/die Fahrerin aufgrund von Glätte die Kontrolle und geriet von der Fahrbahn ab. Es wurden Ampeln, Leitplanken und Verkehrsinseln beschädigt. Mehrere Busse des ÖPV sind an Abfahrten der Ostumgehung aufgrund der Glätte liegengeblieben. In einem Fall konnte ein Bus von einem Abschleppfahrzeug freigezogen werden, leider kollidierte dann das Abschleppfahrzeug mit der Leitplanke.

Am Freitag kam es in der Zeit zwischen 18.00 und 19.00 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Rettmer. Die Täter gelangten durch Einschlagen der Terrassentür in das Haus, dessen Bewohner zurzeit im Urlaub sind. Durch Nachbarn wurden letztlich brennende Lampen in Haus gesehen und der Einbruch festgestellt. Was genau entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt.

Polizeikommissariat Uelzen

Verkehrsunfall

Auf der Kreisstraße 34, Zwischen Melzingen und Barnsen, gerät am Samstagmorgen ein Pkw ins Schleudern und kommt von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlägt sich und kommt auf einem angrenzenden Acker zum Liegen. Der 56-jährige Fahrer des Pkw wird zum Glück nur leicht verletzt.

Brand in einem Industriebetrieb im Hafen Am Samstagmittag ist in einem Maschinenraum einer Industrieanlage bei einem Betrieb im Uelzener Hafen ein Feuer ausgebrochen. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr kann das Ausbreiten des Feuers verhindert werden. (AZ-Online hat bereits berichtet) Die Brandursache ist bislang noch unklar. Die Polizei Uelzen hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen. Die Schadenshöhe kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden.

Körperverletzung in Uelzener Kneipe

Samstagnacht kommt es in einer Uelzener Kneipe zu Streitigkeiten zwischen einer 41-jährigen Frau und einem 24-jährigen Mann. Im Verlauf dieser Streitigkeiten schlägt die Frau ein Glas auf den Kopf des Mannes. Der 24-jährige wird mit einer Kopfplatzwunde ins Krankenhaus gebracht. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Brand eines Schuppens

In Uelzen/ Ripdorf gerät am frühen Sonntagmorgen ein Schuppen in Brand. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte steht dieser bereits in Vollbrand. Durch die Feuerwehr kann der Brand schnell gelöscht werden. Die bisherigen Ermittlungen deuten auf eine Brandstiftung hin. Eine Person konnte in diesem Zusammenhang vor Ort festgestellt und vorübergehend in Gewahrsam genommen werden.

Polizeikommissariat Lüchow

Aus dem Bereich des PK Lüchow wurden keine presserelevanten Vorfälle gemeldet.

