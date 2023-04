Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht auf der B 270

Pirmasens (ots)

Am Mittwoch, um 06:35 Uhr, befuhr ein Mann aus Pirmasens mit einem silbernen Ford Focus Kombi die B 270 um auf die B 10 in Richtung Zweibrücken aufzufahren. Ein weiterer Ford Focus Kombi, Farbe weiß, fuhr daneben in gleicher Richtung auf der linken Fahrspur. Dieser versuchte nach rechts zu wechseln. Dabei touchierte mit seiner hinteren Beifahrerseite den rechts fahrenden Focus. Der Unfallverursacher setzte unbeeindruckt seine Fahrt fort. Der geschädigte Fahrer folgte ihm, woraufhin der Verursacher beschleunigte und schließlich im Bereich des FKP-Stadions aus dem Sichtbereich verschwand. Der geflüchtete, weiße Ford Focus Kombi müsste kleinere Schäden im Bereich der hinteren Beifahrerseite aufweisen. Der Sachschaden am geschädigten Ford beträgt circa 200 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

