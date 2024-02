POL-BOR: Borken - Jugendliche E-Scooter-Fahrerin erfasst

Borken (ots) - Unfallort: Borken, Am Boltenhof; Unfallzeit: 08.02.2024, zwischen 13.00 Uhr und 15.15 Uhr; Böse Überraschung: Als ein Autofahrer am Donnerstag zu seinem geparkten Fiat Ducato zurückkam, fand er diesen beschädigt vor. Das Fahrzeug hatte an der Straße Am Boltenhof in Borken gestanden. Dort muss es zwischen 13.00 Uhr und 15.15 Uhr zu der Kollision gekommen sein. Ohne dass er seinen gesetzlichen Pflichten ...

mehr