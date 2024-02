POL-BOR: Borken - Unfallflucht begangen

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Neutorplatz; Tatzeit: zwischen 07.02.2024, 19.30 Uhr, und 08.02.2024, 09.00 Uhr; Unbekannte wollten in der Nacht zum Donnerstag in ein Geschäft in Bocholt eindringen. Um in die Räume am Neutorplatz zu gelangen, machten sich die Täter mit Gewalt an der Eingangstür zu schaffen. Diese hielt jedoch stand. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. ...

