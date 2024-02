Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Von der Straße abgekommen und überschlagen

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Graeser Straße (L 560);

Unfallzeit: 11.02.2024, 00.20 Uhr;

In der Nacht zum Sonntag überschlug sich eine 22-Jährige mit ihrem Fahrzeug und verletzte sich dabei leicht. Die Autofahrerin hatte gegen 00.20 Uhr die Graeser Straße von Ahaus kommend in Richtung Graes befahren. In einem Kurvenverlauf verlor sie die Kontrolle über den Wagen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab auf den rechten Grünstreifen, geriet in den angrenzenden Straßengaben, überschlug sich und streifte einen Baum. Auf dem Dach liegend kam das Fahrzeug zum Stillstand. Rettungskräfte brachten die Südlohnerin mit leichten Verletzungen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf Alkoholkonsum bei der Frau. Ein Atemalkoholgerät zeigte einen Wert an, der auf eine Blutalkoholkonzentration von circa 1,2 Promille schließen ließ. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe, um den Blutalkoholwert exakt bestimmen zu können. Die Beamten stellten den Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren ein. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um den total zerstörten Wagen. (mh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell