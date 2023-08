Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Falsche Handwerker stehlen Schmuck und Bargeld

Dormagen (ots)

Eine lebensältere Dame wurde am Dienstag (01.08.) gegen 13:15 Uhr offenbar Opfer von falschen Handwerkern. Nach ersten Erkenntnissen klingelte ein 170-175 Zentimeter großer Mann mit Glatze, dunklem Teint und kräftiger Statur gegen 13:15 Uhr an der Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses an der Straße Am Rübenweg und bat um Einlass, da er die Wasserleitungen kontrollieren müsse. Die Dame ließ den mit dunkler Hose und weißem T-Shirt bekleideten Mann herein. Dieser begab sich sogleich in das Badezimmer und öffnete die Wasserhähne. Nach einiger Zeit erklärte er, sich die Leitungen im Keller anzusehen und entfernte sich aus der Wohnung. Da der Mann nicht zurückkehrte wurde die Dame stutzig, sah genauer nach und stellte fest, dass ein Schmuckkasten und Bargeld offenbar entwendet wurden. Sie informierte sodann die Polizei, welche im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung keine Personen antreffen konnte.

Etwa eine Stunde später meldete sich eine 51-jährige Frau bei der Polizei. Auch sie gab an, dass eine männliche, zirka 175 Zentimeter große Person mit dunklem Teint bei ihr geklingelt habe und sich als Elektriker ausgegeben hatte. Sie wurde jedoch direkt stutzig und schloss wieder die Tür. Diese Person, mit sportlicher Statur, habe eine grau-schwarze Arbeitshose mit T-Shirt getragen.

Ob diese vermeintlichen Handwerker zusammen gehören, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Diese hat das Kriminalkommissariat 12 in Neuss übernommen und bittet Zeugen, die Angaben zu den Personen machen können, sich bei der Polizei unter der 02131 3000 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell