Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Garagenbrand in Weida.

Gera (ots)

In der Nacht von Freitag, den 17.03.2023 auf Samstag kam es in einer Gartenanlage, im Cronschwitzer Weg, zu einem Brand in einer DDR-Garage. Die Garage, sowie die darin befindlichen Gartengeräte und Werkzeuge, brannten vollständig ab. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen bezüglich der Brandursache werden durch die Kriminalpolizei Gera geführt.

