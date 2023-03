Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Räuberischer Diebstahl

Bad Köstritz (ots)

Ein 50-Jähriger befand sich am Samstag um 16:05 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Mittelstraße in Bad Köstritz. Dort packte er mehrere Lebensmittel und Alkoholika unter seine Bekleidung und versuchte den Kassenbereich zu passieren. Das Personal wurde auf den Diebstahl aufmerksam und versuchte den Mann zu stoppen. Dagegen setzte er sich zur Wehr, um aus dem Markt zu entkommen. Dies konnte durch das beherzte Eingreifen von Kunden und Personal bis zum Eintreffen der Polizei unterbunden werden. Der Mann, der einen Atemalkoholwert von 1,6 Promille hatte, wurde wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls vorläufig festgenommen und verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam. Er wird am Sonntag einer Bereitschaftsrichterin vorgeführt. Die Passanten und Kundschaft blieben unverletzt.

